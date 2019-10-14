Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким.

В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. ДТП произошло в Минусинском районе Красноярского края в понедельник, 14 октября. Автомобиль, за рулем которого находился Булакин, съехал в кювет и врезался в дерево.

Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП

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