Происшествия

Газета.RuГазета.RuМэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии. Как пишут СМИ, причиной гибели Булакина стало ДТП.
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Валентин Коновалов
Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким.
— Валентин Коновалов, российский политикТайга.инфо 06:22

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места гибели мэра Абакана Николая Булакина

Московский Комсомолец07:15

В МВД назвали предварительную причину ДТП с участием главы Абакана

Интерфакс06:59

На месте ДТП в Минусинском районе, где погиб глава Абакана, работают сотрудники ГИБДД

Пульс Хакасии06:38

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Хакасия06:36

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ТАСС07:28

ХРО «Единой России» выражает соболезнования по поводу смерти Николая Булакина

ИА Хакасия07:25

Абаканцы узнали о смерти своего мэра

Республиканская Телевизионная Сеть07:05
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Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
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Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
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