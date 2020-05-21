Общество

Krym.NewsKrym.NewsМэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире

Грубое высказывание мэра Алушты на онлайн-совещании с коллегами вызвало бурную реакцию СМИ и активных интернет-пользователей. В прямом эфире главе городской администрации доложили о выявленных нарушениях.
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Мэр Алушты объяснила своё пожелание «сдохнуть собачкам»

Life.ruвчера в 18:23

Глава Алушты извинилась за пожелание сдохнуть собакам туристов

Телеканал 360°вчера в 17:44

Глава администрации Алушты извинилась за неосторожную фразу о собачках в эфире

ИА Крыминформвчера в 05:54

«Чтоб они сдохли»: Глава администрации Алушты оскандалилась в прямом эфире

КП - Крымвчера в 09:11

Глава Алушты пожелала собачкам «сдохнуть», но потом извинилась

Севастополь.рувчера в 07:49

Глава администрации Алушты пообещала извиниться за слова «чтоб они сдохли, эти собачки»

Подъёмвчера в 06:33

Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей

Lenta.ruвчера в 15:59
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:33, Ашберн

Глава администрации Алушты извинилась за резкую фразу о собаках

Московский Комсомолец Крымвчера в 07:04
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
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Здоровье

В контактном центре Сбербанка в Омске произошла вспышка коронавируса

Как стало известно NGS55.RU, у специалистов контактного центра Сбербанка на улице Звездова в Омске выявлен коронавирус.
НГС55 02:05
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Происшествия

В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19

Российская газета 02:11
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Политика

У РФ есть план «Б»: МИД о выходе США из договора по открытому небу

В МИД России прокомментировали ситуацию о том, что США могут выйти из договора по открытому небу.
РЕН ТВ вчера в 12:04
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Кино

Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе

Вестник Кавказа вчера в 19:45
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Политика

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.
RT на русском вчера в 18:20
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Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод

РИА Новости 02:14
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Экономика

Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Шоу-бизнес

Ургант высмеял Собчак, которая ходит «без всего»

Иван Ургант пошутил над Ксений Собчак, которая появляется в общественных местах без перчаток и маски.
News.ru вчера в 21:59
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Общество

Дальневосточники стали фиктивно разводиться из-за ипотеки

Жители Дальнего Востока стали фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%. Если один из супругов не подходит по условиям программы кредитования по возрасту, второй остается один с ребенком и оформляет заем.
EastRussia 00:31
Наука

Создан бионический глаз, который превосходит человеческий

Искусственный бионический глаз даст человеку возможность видеть в темноте, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
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Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 19:14
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Космос

Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT

Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
Телеканал 360° вчера в 07:38
Здоровье

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев перестал узнавать друзей

Paparazzi.ru вчера в 03:37
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Общество

Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
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Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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Технологии

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
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Технологии

Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:50
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Общество

Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Владимира Ленина.
Газета.Ru вчера в 23:45
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