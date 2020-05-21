Общество
Krym.NewsМэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
Грубое высказывание мэра Алушты на онлайн-совещании с коллегами вызвало бурную реакцию СМИ и активных интернет-пользователей. В прямом эфире главе городской администрации доложили о выявленных нарушениях.
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Глава администрации Алушты извинилась за неосторожную фразу о собачках в эфире
ИА Крыминформвчера в 05:54
Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей
Lenta.ruвчера в 15:59
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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Глава администрации Алушты извинилась за резкую фразу о собаках
Московский Комсомолец Крымвчера в 07:04
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
REGNUM вчера в 17:35
Здоровье
В контактном центре Сбербанка в Омске произошла вспышка коронавируса
Как стало известно NGS55.RU, у специалистов контактного центра Сбербанка на улице Звездова в Омске выявлен коронавирус.
НГС55 02:05
Происшествия
В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19
Российская газета 02:11
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Политика
У РФ есть план «Б»: МИД о выходе США из договора по открытому небу
В МИД России прокомментировали ситуацию о том, что США могут выйти из договора по открытому небу.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.
RT на русском вчера в 18:20
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
РИА Новости 02:14
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Собчак, которая ходит «без всего»
Иван Ургант пошутил над Ксений Собчак, которая появляется в общественных местах без перчаток и маски.
News.ru вчера в 21:59
Общество
Дальневосточники стали фиктивно разводиться из-за ипотеки
Жители Дальнего Востока стали фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%. Если один из супругов не подходит по условиям программы кредитования по возрасту, второй остается один с ребенком и оформляет заем.
EastRussia 00:31
Наука
Создан бионический глаз, который превосходит человеческий
Искусственный бионический глаз даст человеку возможность видеть в темноте, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 19:14
Космос
Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT
Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
Телеканал 360° вчера в 07:38
Здоровье
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Борис Моисеев перестал узнавать друзей
Paparazzi.ru вчера в 03:37
Общество
Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Технологии
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Технологии
Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:50
Общество
Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина
Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Владимира Ленина.
Газета.Ru вчера в 23:45