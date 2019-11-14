Происшествия
РЕН ТВМэр Благовещенска собирает комиссию по ЧС из-за стрельбы в колледже
Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия соответствующих мер, сообщается в официальном аккаунте мэрии города в Instagram. Отметим, что в четверг утром в строительном колледже Благовещенска студент открыл стрельбу.
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с чего всё началось
Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города после стрельбы в колледже в четверг, которую открыл один из студентов. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.ТАССвчера в 22:57
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Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Газета.Ru 12 ноября в 03:04
Общество
«ВКонтакте» добавит дизлайки к комментариям
Социальная сеть «ВКонтакте» добавит возможность ставить дизлайки к комментариям других пользователей.
Афиша Daily вчера в 11:25
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 21:30
Армия и оружие
Два американских катера типа Island включили в состав ВМС Украины
Вице-мэр Одессы Андрей Котляр в среду, 13 ноября, сообщил, что два американских катера типа Island, которые в прошлом году США передали Киеву, включены в состав Военно-морских сил Украины.
Аргументы недели вчера в 08:03
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области
Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Саратовской области.
REGNUM вчера в 16:03
Кино
Марк Уолберг может сыграть Салли в экранизации Uncharted
Variety сообщает, что Марк Уолберг снимется в экранизации Uncharted.
Cyber.sports.ru 00:16
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Pravda.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка
Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про вчера в 05:00
Политика
На Украине могут разрешить продажу сельхозземель
Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности.
BFM.ru вчера в 19:30
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»
Bimru.ru вчера в 05:54
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
РИА Новости вчера в 17:07
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru вчера в 06:12
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Хоккей
Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Чемпионат 12 ноября в 21:55
Происшествия
Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Взгляд.ру вчера в 02:45
Космос
Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе
Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов, который открыл первую межзвездную комету, открыл новую комету в Солнечной системе.
ТАСС вчера в 22:15
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС вчера в 16:10