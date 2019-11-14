Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города после стрельбы в колледже в четверг, которую открыл один из студентов. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

с чего всё началось

Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия соответствующих мер, сообщается в официальном аккаунте мэрии города в Instagram. Отметим, что в четверг утром в строительном колледже Благовещенска студент открыл стрельбу.

Мэр Благовещенска собирает комиссию по ЧС из-за стрельбы в колледже

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