Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия соответствующих мер, сообщается в официальном аккаунте мэрии города в Instagram. Отметим, что в четверг утром в строительном колледже Благовещенска студент открыл стрельбу.

Мэр Благовещенска собирает комиссию по ЧС из-за стрельбы в колледже

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