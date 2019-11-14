Происшествия
РЕН ТВМэр Благовещенска собирает комиссию по ЧС из-за стрельбы в колледже
Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия соответствующих мер, сообщается в официальном аккаунте мэрии города в Instagram. Отметим, что в четверг утром в строительном колледже Благовещенска студент открыл стрельбу.
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Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
Общество
«ВКонтакте» разрешит ставить дизлайки к комментариям
В начале будущего года в соцсети «ВКонтакте» появятся возможность ставить дизлайки к комментариям, пишут «Известия» со ссылкой на представителей компании.
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Здоровье
В Ульяновске закрыли ещё одну школу на карантин из-за пневмонии
Карантин объявлен в 1-11 классах с 13 по 22 ноября включительно.
Политика
Трамп обещает вскоре опубликовать свой первый разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп обещает до конца недели (11−17 ноября) опубликовать свой первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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Телеведущий Иван Ургант иронично высказался о браке Евгения Плющенко и Яны Рудковской на церемонии вручения награды "Женщина года" по версии Glamour, сообщает «Актуальные новости».
Общество
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"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Интернет
«Одноклассники» заплатят друг другу за видео
По данным аналитиков, «Одноклассники» лидируют по объему загружаемого видео в рунете, но отстают по уровню его монетизации самими пользователями.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на борщ и настольные игры
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей для закупки новогодних подарков сотрудникам госкорпорации.
Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Шоу-бизнес
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31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем
Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
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Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Наука
Икота играет положительную роль в развитии детского мозга
Происшествия
В Москве застрелен известный армянский спортсмен Ашот Болян
Известный армянский спортсмен Ашот Болян застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы.
Общество
НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков
Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Общество