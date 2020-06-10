Коронавирус
Lenta.ruМэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости. «Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам», — предположил Феоктистов.
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Хоккей
«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского
Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
Актуальные Новости 06 июня в 22:08
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс 07 июня в 09:09
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Экономика
Бизнес просит льгот на тестирование работников
Бизнес просит льгот на тестирование работников Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес.
Коммерсантъ 18:32
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Авто
За 10 лет россияне разлюбили седаны
Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране.
Car.ru 13:58
Политика
США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Экономика
Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии
Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
Время Бухгалтера 06:59
Авто
Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор
Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe 12:38
Здоровье
Названы не готовые к смягчению карантина украинские регионы
Украинские власти назвали не готовые к переходу на второй этап смягчения карантина регионы.
Lenta.ru вчера в 11:26
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
Здоровье
На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 19:36
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru 05:37
Шоу-бизнес
Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира
Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство.
Московский Комсомолец 00:43
Общество
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16