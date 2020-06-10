Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости. «Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам», — предположил Феоктистов.
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Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи из-за коронавируса

Коммерсантъ19:58

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о поставке масок и тестов на COVID-19

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Власти Буэнос-Айреса попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

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Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ

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Буэнос-Айрес запросил у России помощь в борьбе с эпидемией COVID-19

РБК19:39

Власти Буэнос- Айреса попросили помощи у России в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru18:29

Власти Буэнос-Айреса попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

ТАСС18:02
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

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Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
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«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского

Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
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Источники: S7 может продать «Морской старт» госкорпорации «Росатом»

ТАСС 20:03
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Forbes назвал самые секретные российские подлодки

Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
Актуальные Новости 06 июня в 22:08
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«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс 07 июня в 09:09
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
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Экономика

Бизнес просит льгот на тестирование работников

Бизнес просит льгот на тестирование работников Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес.
Коммерсантъ 18:32
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
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Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
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Авто

За 10 лет россияне разлюбили седаны

Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране.
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Политика

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
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В Архангельской области прекращают поддержку полигона Шиес

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Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
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Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год

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Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Экономика

Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
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Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор

Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
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Названы не готовые к смягчению карантина украинские регионы

Украинские власти назвали не готовые к переходу на второй этап смягчения карантина регионы.
Lenta.ru вчера в 11:26
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Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
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Здоровье

На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских

Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
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Культура

Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров

Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
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Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира

Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство.
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Общество

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
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