Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости. «Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам», — предположил Феоктистов.

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

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