Коронавирус
Lenta.ruМэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости. «Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам», — предположил Феоктистов.
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с чего всё началось
Власти аргентинской столицы обратились к России и другим странам за помощью в обеспечении средствами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.ТАСС18:02
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