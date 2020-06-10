Власти аргентинской столицы обратились к России и другим странам за помощью в обеспечении средствами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

с чего всё началось

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости. «Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам», — предположил Феоктистов.

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

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