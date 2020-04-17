Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

Вместе с мэром погибла и его жена. В региональном управлении Следственного комитета РИА Новости сообщили, что возбудили по факту пожара в частном доме уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
Читать в источнике
Комментировать190
с чего всё началось

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных. Вместе с мэром погибла и его жена.
РИА Новости03:24

Подробнее о событии

СК возбудил дело после гибели при пожаре главы города Данилова в Ярославской области

ТАСС05:16

«Мы потеряли порядочного человека»: губернатор о трагической гибели главы Данилова и его жены

Pro Город Ярославль05:44

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости03:24

По факту гибели главы Данилова возбуждено уголовное дело

ЯрNews04:12

СК возбудил уголовное дело по факту гибели мэра Данилова с женой в пожаре

Первый Ярославский05:10

Смерть по неосторожности: следователи выяснят, почему случился пожар, где погиб мэр Данилова с женой

Новости Ярославля 76.ru04:52

В Ярославской области в пожаре погиб глава Данилова и его супруга

Ярославский регион. Северный край03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество

Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца

Вести.Ru 05:16
200
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
23
Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
6
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
662
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
2K
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Коммерсантъ 01:26
61
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
40
Экономика

Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля

Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
9111.ru 05:49
1
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,8K
Политика

Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес»

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать.
ТАСС 06:14
Общество

Хабаровчане, прилетевшие из Сеула, устроили дебош в обсерваторе

Жители Хабаровска, помещенные на карантин в обсерватор после возвращения из Сеула, устроили дебош с требованием отпустить их домой, притом что пробы на COVID-19 у них были положительные, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Фургал.
РИА Новости 06:16
9
Политика

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
38
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
275
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
21
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
RT на русском 03:34
152
Общество

На Дону коронавирус подтвержден у 168 человек

Общее число зарегистрированных больных в донском регионе увеличилось до 168 человек.
Правительство Ростовской области 04:02
24
Недвижимость

Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых

Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
ДЕЛА.ru 01:28
3,1K
Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
78
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:36
2,7K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке подвёл итоги 45 дней работы

Главный врач инфекционной больнице в Коммунарке по лечению нового коронавируса подвёл итоги 45 дней работы.
Мойка78 вчера в 00:12
144
Общество

Черноморский флот поможет Абхазии бороться с коронавирусом

Вести.Севастополь 05:02
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
107
Общество

Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
271
Политика

Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.
Lenta.ru 06:03
7
Здоровье

На Кубани подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 17 апреля 2020, 12:00 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 06:08
152
Здоровье

ВОЗ предупредила об опасности алкоголя при коронавирусе

Во всемирной организации предупреждают, что алкоголь подвергает риску иммунную систему человека и увеличивает возможность неблагоприятных последствий для здоровья.
BFM.ru 04:51
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия вчера в 13:08
192
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Взгляд.ру 05:26
Происшествия

В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции

В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
17
Здоровье

Главврача Тамбовской областной больницы освободили от должности

Известно, что Александр Лутцев занимал должность главврача областной больницы в течение 14 лет.
448 вёрст 06:09
14
Главное