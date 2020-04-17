Происшествия
РИА НовостиМэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
Вместе с мэром погибла и его жена. В региональном управлении Следственного комитета РИА Новости сообщили, что возбудили по факту пожара в частном доме уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
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с чего всё началось
Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных. Вместе с мэром погибла и его жена.РИА Новости03:24
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«Мы потеряли порядочного человека»: губернатор о трагической гибели главы Данилова и его жены
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