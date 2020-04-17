Происшествия
ТАССМэр города Данилова Ярославской области погиб при пожаре
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с чего всё началось
Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных. Вместе с мэром погибла и его жена.РИА Новости03:24
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В Ярославской области в пожаре погиб глава Данилова и его супруга
Ярославский регион. Северный край03:32
В МЧС Ярославской области назвали предварительную причина пожара, при котором погиб мэр Данилова
Новости Ярославля 76.ru03:59
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Происшествия
В Новосибирске зарегистрированы еще 12 пациентов с коронавирусом
По информации оперштаба на 10:00 пятницы, 17 апреля в Новосибирской области за сутки подтверждено еще 12 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии
Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
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В Госдуме скорректировали дату окончания Второй мировой войны
В Госдуме приняли закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.
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Общество
Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля
Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Газета.Ru 04:35
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Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
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РБК 15 апреля в 07:11
Финансы
Курс рубля повышается в начале торгов
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 03:30
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
РБК 04:23
Общество
В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки
В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
REGNUM 03:54
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
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В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок
На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании
Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 04:21
Общество
В России за сутки подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусом
Москва, 17 апреля 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
REGNUM 04:34
Происшествия
Более девяти тысяч тестов на коронавирус провели за сутки в Петербурге
Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 10:16 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге вновь существенно возросло количество проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции.
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Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Попытки аналогичного мошенничества на этой неделе зафиксировали и в Сбербанке.
Говорит Москва 00:53
Общество
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть еще одним симптомом новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск вчера в 04:40
Общество
В Иркутске на карантин отправили собаку, посетившую с хозяином Таиланд
Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, первым таким питомцем стала собака породы шпиц, съездившая недавно с хозяином в Бангкок.
Российская газета 03:41
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Китай выступил с фанастическим заявлением по поводу коронавируса
Китай официально признал, что «на сегодняшний день» симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что в общем, раньше считалось «альтернативным мнением», хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).
Ридус вчера в 17:07
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От коронавируса умер режиссер Александр Радов
Газета.Ru вчера в 15:18
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
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Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44