Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных. Вместе с мэром погибла и его жена.

с чего всё началось

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Общество Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось. 181

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