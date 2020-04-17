Происшествия

ТАССТАССМэр города Данилова Ярославской области погиб при пожаре

Произошел пожар в частном доме.
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Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных. Вместе с мэром погибла и его жена.
РИА Новости03:24

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В Ярославской области в пожаре погиб глава Данилова и его супруга

Ярославский регион. Северный край03:32

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости03:24

Глава Данилова и его жена сгорели в своем доме: возбуждено уголовное дело

Pro Город Ярославль04:23

Названа предварительная причина пожара, в котором погиб глава Данилова

Первый Ярославский03:45

В Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена

REGNUM02:24

В МЧС Ярославской области назвали предварительную причина пожара, при котором погиб мэр Данилова

Новости Ярославля 76.ru03:59

По факту гибели главы Данилова возбуждено уголовное дело

ЯрNews04:12
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Происшествия

В Новосибирске зарегистрированы еще 12 пациентов с коронавирусом

По информации оперштаба на 10:00 пятницы, 17 апреля в Новосибирской области за сутки подтверждено еще 12 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:56
16
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
11
Общество

Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии

Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
2
Политика

В Госдуме скорректировали дату окончания Второй мировой войны

В Госдуме приняли закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.
Казанские ведомости 15 апреля в 08:32
4,8K
Общество

Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Газета.Ru 04:35
13
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
3,7K
Финансы

Курс рубля повышается в начале торгов

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 03:30
Общество

Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
РБК 04:23
104
Общество

В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки

В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
REGNUM 03:54
442
Общество

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
314
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

ФАН 04:49
3
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
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Общество

Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
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Происшествия

В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок

На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52
16
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
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Экономика

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 04:21
13
Общество

В России за сутки подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
REGNUM 04:34
1
Происшествия

Более девяти тысяч тестов на коронавирус провели за сутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 10:16 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге вновь существенно возросло количество проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:16
231
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

Попытки аналогичного мошенничества на этой неделе зафиксировали и в Сбербанке.
Говорит Москва 00:53
41
Общество

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
3
Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть еще одним симптомом новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск вчера в 04:40
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Общество

В Иркутске на карантин отправили собаку, посетившую с хозяином Таиланд

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, первым таким питомцем стала собака породы шпиц, съездившая недавно с хозяином в Бангкок.
Российская газета 03:41
3
Здоровье

Китай выступил с фанастическим заявлением по поводу коронавируса

Китай официально признал, что «на сегодняшний день» симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что в общем, раньше считалось «альтернативным мнением», хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).
Ридус вчера в 17:07
30
Культура

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Газета.Ru вчера в 15:18
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Экономика

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

НТВ вчера в 12:56
6
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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