Общество
РБКМэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что выиграл пари с президентом Украины Владимиром Зеленским о сроках открытия Центрального моста в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов 7 сентября разместил видеозапись, в которой рассказал об открытии моста, ставшего причиной пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.Инфорос09:31
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