с чего всё началось

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что выиграл пари с президентом Украины Владимиром Зеленским о сроках открытия Центрального моста в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

Политика Киселев эмоционально прокомментировал возвращение Вышинского Для гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева день освобождения главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стал одним из самых счастливых.

Экономика Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Политика Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.

Единоборства Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.

Гаджеты Apple впервые проведет на YouTube трансляцию презентации устройств Компания Apple впервые проведет презентацию своих новых гаджетов на YouTube.

Хоккей Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.

Шоу-бизнес Максим Виторган пожаловался, как нелегко найти близкого человека Вероятно, актер очень рад, что сумел встретить человека, который ему подходит и решил поделиться с подписчиками своими рассуждениями об отношениях.

Армия и оружие Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Общество Тимати и Гуф выпустили клип «Москва» ко дню рождения столицы Рэперы Тимати и Гуф решили оригинально поздравить столицу с днем рождения, которая отмечает 872 года с момента основания.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Происшествия Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

Авто В Китае стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus На китайском авторынке начались продажи кроссовера Changan CS75 Plus с красивым внешним видом и роскошным салоном.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Происшествия Девять машин столкнулись на КАД По предварительным данным, никто не пострадал. Авария произошла около 12:00 7 сентября на 58-м км внутренней КАД.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Общество Познер назвал главную проблему России Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.

Политика Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.