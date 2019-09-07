Политика

РБКРБКМэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что выиграл пари с президентом Украины Владимиром Зеленским о сроках открытия Центрального моста в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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 мэр Днепра Борис Филатов 7 сентября разместил видеозапись, в которой рассказал об открытии моста, ставшего причиной пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
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