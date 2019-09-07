с чего всё началось

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что выиграл пари с президентом Украины Владимиром Зеленским о сроках открытия Центрального моста в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

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