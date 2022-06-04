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Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ при обстреле повредили две школы и ясли

Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
РИА Новости
«Снаряды украинских карателей вновь повредили школы № 5 и № 22. Также пострадал "Крытый рынок". Подробная информация уточняется», — написал мэр в телеграм-канале.
Rusvesna.su
Согласно уточненным данным, при обстреле также были ранены 10 человек, в том числе ребенок.
ИА Красная Весна
Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, число пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка возросло до десяти.
RT на русском

Подробнее о событии

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли
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Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ при обстреле повредили две школы и ясли
РИА Новостивчера в 15:50
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что во время обстрела повреждены повреждены две школы и рынок
Lenta.ruвчера в 15:08
Мэр Донецка сообщил об обстреле школы и крытого рынка со стороны Украины
Известиявчера в 15:21
Крытый рынок и две школы пострадали от обстрела ВСУ в Донецке
ФАНвчера в 15:13
ДНР: в ходе обстрела Донецка ВСУ ранены 10 человек, повреждены несколько школ и ясли
Газета.Ruвчера в 15:38
При обстреле Донецка военными ВСУ был повреждён целый ряд образовательных учреждений
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