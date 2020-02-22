Технологии На рынке электронного образования появится «Uber для знатоков» Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведённое изданием East-West Digital News, оценивает среднегодовой рост в 17−25%, хотя с точки зрения EdTech и онлайн-технологий рост составит от 3% до 7%. Крупные участники образовательного рынка начали совершенствовать свои платформы и применять новейшие технологии в процессе обучения.

Технологии Google неожиданно выпустила новый Android 11 Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.

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Армия и оружие Американский офицер рассказал о наступлении Турции и боевиков в Идлибе Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал полным провалом наступление боевиков на позиции сирийских войск в Идлибе, несмотря на активное участие турецких вооружённых сил.

Армия и оружие Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.

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Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

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Космос Китай планирует создать собственную орбитальную станцию Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.