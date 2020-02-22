Общество
Народные новостиМэр Екатеринбурга уволил все руководство Орджоникидзевского района
Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга, уволил главу Октябрьского района Романа Рудометова. Причиной послужило недовольство итогами рейда по уборке снега, сообщает URA.RU.
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«Следующую зиму всё будет так же»: бывший квартальный Орджоникидзевского района — о неубранном снеге
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:09
Мэр уволил главу района Екатеринбурга после замечаний прокуратуры по уборке снега
ТагилСити.рувчера в 08:24
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Музыка
Украина определила участника «Евровидения-2020»
Технологии
На рынке электронного образования появится «Uber для знатоков»
Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведённое изданием East-West Digital News, оценивает среднегодовой рост в 17−25%, хотя с точки зрения EdTech и онлайн-технологий рост составит от 3% до 7%. Крупные участники образовательного рынка начали совершенствовать свои платформы и применять новейшие технологии в процессе обучения.
Футбол
Лига-2. Прогноз экспертов на матч Аяччо – Ле Ман
В пятницу, 21 февраля, в 22:00 (МСК) состоится матч 26-го тура второго по значимости чемпионата Франции (Лига-2) между футбольными клубами Аяччо и Ле Ман.
Футбол
Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Технологии
HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»
Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань
В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Магомаев»
Технологии
Искусственный интеллект Google отучили различать мужчин и женщин
Программу Google, в которой используется искусственный интеллект для идентификации изображений на фотографиях, разработчики отучили распознавать мужчин и женщин.
Армия и оружие
Американский офицер рассказал о наступлении Турции и боевиков в Идлибе
Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал полным провалом наступление боевиков на позиции сирийских войск в Идлибе, несмотря на активное участие турецких вооружённых сил.
Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Футбол
Рамос раскритиковал судейство в проигранном матче с «Леванте»
Защитник «Реала» Серхио Рамос остался недоволен судейством в матче с «Леванте» в 25-м туре Примеры.
Здоровье
Иностранцы едут плодиться в Приморье
Некоторые хотят родить не на территории своей страны, а именно в Приморье.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Происшествия
BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе, есть пострадавшие
По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
На YouTube появилось видео инцидента между военными США и РФ, снятого в Сирии.
Хоккей
42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые отметили, что в полной темноте и при смене обстановки шмели могут распознавать сладкие фигуры.
Футбол
«Бетис» и «Мальорка» поделили очки
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Космос
Международная команда астрономов пока не обнаружила радиосигналов от инопланетян
Обнародованы данные исследований международной командой астрономов по поиску радиосигналов от братьев по разуму из ближайших солнечных систем.
Общество
Во Владивостоке отметили День рождения императора Японии
23 февраля император Нарухито отметит 60-летие. Обычно в Японии в День рождения императора люди спешат на дворцовую территорию.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Космос
Китай планирует создать собственную орбитальную станцию
Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
На месте завалов уже работают спецслужбы. Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Здоровье