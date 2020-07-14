Общество

РБКРБКМэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он заявил, что митинги могут стать опасны с точки зрения распространения коронавируса, передает местный портал DVHab.
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Мэр Хабаровска прокомментировал протесты из-за ареста Фургала. «Такие митинги в городе не нужны»

Фонтанка.Ру03:25

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

РБК02:51

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Znak.com00:05

«Такие митинги в городе не нужны»: мэр Хабаровска прокомментировал акции в поддержку Фургала

Новая газета02:26
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