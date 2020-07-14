Общество

РБКРБКМэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он заявил, что митинги могут стать опасны с точки зрения распространения коронавируса, передает местный портал DVHab.
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Мэр Хабаровска прокомментировал протесты из-за ареста Фургала. «Такие митинги в городе не нужны»

Фонтанка.Ру03:25

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

РБК02:51

Мэр Хабаровска назвал стихийные митинги «противозаконными и губительными»

Znak.com00:05

«Такие митинги в городе не нужны»: мэр Хабаровска прокомментировал акции в поддержку Фургала

Новая газета02:26

Мэр Хабаровска назвал протесты в поддержку Фургала незаконными и пагубными для здоровья

Дождь01:26

Мэр Хабаровска назвал протесты в поддержку арестованного губернатора незаконными и «пагубными для здоровья»

Эхо Москвы02:32

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что «такие митинги» городу не нужны

Хабаров.todayвчера в 22:17
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
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ЦБ зафиксировал рост переводов из России за границу

ЦБ учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.
Коммерсантъ 01:36
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Около 9 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае

По предварительной информации, произошел разлив около 9 т нефти на площади 400 кв. м. Нефть попала в ручьи Безымянный, Кривой, Голый.
Газета.Ru 03:00
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Ульяновский врач объяснил действие алкоголя на коронавирус

Ульяновск, 14 июля 2020, 08:08 — REGNUM В Ульяновской области врачи опровергли домыслы о том, что алкоголь помогает избежать заражения коронавирусом.
REGNUM 01:08
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Игры

Microsoft Flight Simulator выйдет в августе

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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
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Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Peterburg2.ru 12 июля в 08:22
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Общество

Собчак использовала видео своего задержания для рекламы

В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом сообщили о сохранившихся симптомах

Трое молодых людей, которые ранее переболели коронавирусом, рассказали о сохранившихся симптомах.
ФедералПресс 03:23
Армия и оружие

КНР: Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы

Российские ядерные силы воздушного базирования включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков. Из них 50 могут наносить ядерные удары.
RuNews24.ru 01:38
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Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
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Происшествия

СК возбудил дело о беспорядках после инцидента на Амурском ГПЗ

RT на русском вчера в 14:56
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
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Экономика

Фондовый рынок США завершил день разнонаправленностью индексов

Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 13 июля изменились разнонаправленно.
REGNUM вчера в 17:42
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
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Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Шоу-бизнес

11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко дразнит фолловеров сочными кадрами из турецкого Бодрума. В воскресенье, 12 июля, в России отмечался день рыбака.
Passion.ru 12 июля в 15:00
Футбол

В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля

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Экономика

Титов просит Мантурова поддержать производителей аттракционов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать российских производителей аттракционов и оборудования для развлечений в связи с тем, что 60% представителей отрасли опасаются банкротства из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 20:35
Здоровье

Врачи назвали симптом болезни Паркинсона на очень ранней стадии

Издание Daily Express поделилось информацией, что эксперты открыли новый симптом болезни на ранней стадии.
Московский Комсомолец 01:55
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Армия и оружие

В Сирии боевики пытались подорвать патруль российских и турецких войск

В Сирии боевики пытались подорвать военную колонну военных России и Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Майор и Генерал».
Новостной фронт 03:18
Политика

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
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Космос

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды

Piter.tv 03:22
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