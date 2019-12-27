Политика
Lenta.ruМэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте города.
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Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Армия и оружие
Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Авто
До России доберутся «заряженные» Audi SQ7 и SQ8
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro оснастят механизмом быстрой зарядки, который позволит восстановить автономность работы всего за 35 минут.
Футбол
Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего
Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Политика
Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России
Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Армия и оружие
В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Кино
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова встречаются
56-летний Питт и 50-летняя Энистон снова вместе, передает US Weekly со ссылкой на источник.
Гаджеты
В Android 11 исправят старую проблему при записи видео в смартфонах
Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу
Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Общество
Российский интернет-магазин одежды стал самым популярным в мире
Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире.
Футбол
Азар не стал переходить в «Баварию» из-за брата
Экс-голкипер "Челси" Роберт Грин рассказал, что полузащитник "Реала" Эден Азар отказался от перехода в "Баварию" из "Челси" летом этого года, чтобы не мешать карьере брата Торгана, играющего за дортмундскую "Боруссию".
Футбол
Ибрагимович намекнул на возвращение в «Милан»
Шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в "Милан", сообщает The Sun.