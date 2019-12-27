Политика
Lenta.ruМэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте города.
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Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Технологии
Систему «Мир» предустановят на смартфоны
Пока не решено, какое из приложений будет подлежать предварительной установке – непосредственно «Mir Pay», либо также и «Привет, Мир!», в которое включены акции для владельцев национальных платежных карт.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Шоу-бизнес
Шейк позировала топлес на пляже
Свежее фото модели обсуждают в Сети Звезда мировых подиумов Ирина Шейк впервые стала мамой в марте 2017 года — родила дочку Лею от американского актера Брэдли Купера.
Происшествия
Самолет Sukhoi Superjet выкатился на грунт в Шереметьево
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) выкатился на грунт рулежной дорожки в московском аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Армия и оружие
Сирийская армия зачищает Идлиб от террористов
При поддержке ВКС России и проиранских формирований сирийская армия в течение шести дней заняла 40 населенных пунктов, а вечером 25 декабря, по сообщению турецкого агентства «Анадолу» (Anadolu), – еще пять селений: Амдудия, Сыхьян, Баболин, Кефербасин и Текане.
Спорт
CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Политика
Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
Политика
В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу
В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу путём введения санкций против «Северного потока — 2».
Здоровье
Что ждёт первичное звено здравоохранения Ульяновской области: проект
В Ульяновской области определили основные направления программы модернизации первичной медико-санитарной помощи.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Происшествия
Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой
В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
Зеленский уволил директора Госбюро расследований
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Трубу от должности директора Государственного бюро расследований (ГБРУ).
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Единоборства
Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко рассказал, почему согласился провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева вышла на лед в перемотанных коньках
Фигуристка Евгения Медведева перед стартом чемпионата России вышла на тренировку в перемотанных коньках.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Происшествия
Мосгорсуд вернул соучастнику Захарченко Сенину две машины и квартиру
Московский городской суд в пятницу вынес новое решение, которым вернул обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину - соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко - из ранее обращенного в доход государства имущества квартиру и две машины.
Общество
В России научились продавать алкоголь в интернете
Несмотря на активность Роскомнадзора, который блокирует сайты с дистанционной продажей спиртного, торговцы научились продавать алкоголь в интернете.