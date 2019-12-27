Политика

Lenta.ruLenta.ruМэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте города.
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