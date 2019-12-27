Политика
RT на русскомМэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой». «Всё остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварства», — добавил он.
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«Болота под Москвой». Мэр Херсона обиделся на Путина за Причерноморье
Национальная служба новостей00:32
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