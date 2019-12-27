Политика
RT на русскомМэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой». «Всё остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», — добавил он.
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с чего всё началось
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.РБКвчера в 19:39
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