Политика

RT на русскомRT на русскомМэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой». «Всё остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», — добавил он.
Читать в источнике
Комментировать594
с чего всё началось
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали
 заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБКвчера в 19:39

Подробнее о событии

На Украине ответили на слова Путина об исконно русских землях

URA.Ru02:05

Сенатор пригласил херсонского мэра в «московские болота»

Национальная служба новостей02:33

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

РБКвчера в 19:39

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

RT на русском01:21

Мэр Херсона раскритиковал слова Путина об исконно русском Причерноморье

Газета.Ru01:19

Мэр Херсона назвал исконно русскими землями «болота под Москвой»

Известиявчера в 23:14

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

РИА Новости01:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика

Казахская авиакомпания выплатила Украине компенсации за полеты над Крымом

Казахская компания выплатила Украине 136 тысяч гривен штрафа за полеты над Крымом.
Московский Комсомолец 02:45
Происшествия

В МВД Казахстана уточнили число жертв крушения самолёта

МВД Казахстана уточнило, что в результате крушения пассажирского самолёта в районе Алма-Аты погибли 12 человек, пострадали 49.
RT на русском 02:20
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru вчера в 05:02
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском 25 декабря в 02:01
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров

На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
РИА Новости 01:36
Происшествия

В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
Газета.Ru 01:47
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

РБК вчера в 18:04
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Общество

В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
РИА Новости вчера в 20:01
Политика

На Украине возбудили дело после прибытия поезда в Крым из Петербурга

Аргументы и Факты 25 декабря в 05:52
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания

Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
ТАСС вчера в 20:34
Общество

Переход на электронные трудовые книжки проконтролируют в Роструде

Ранее стало известно, что в 2020 году каждый житель России сможет перейти на электронный вид трудовой книжки.
Политика Сегодня 25 декабря в 05:51
Общество

Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году

Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Газета.Ru 01:08
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Газета.Ru 02:11
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.
Lenta.ru вчера в 08:19
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж Палыч

Культуромания вчера в 05:31
Политика

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
REGNUM 00:18
Происшествия

На Урале сотрудник Росгвардии из-за ссоры с женой угрожал взорвать дом

Мужчина взял в руки предмет, похожий на гранату, и грозился его взорвать, рассказал источник Znak.com.
Znak.com 00:31
Общество

Екатерина Мцитуридзе уходит с поста гендиректора «Роскино»

Интересная Россия вчера в 09:44
Гаджеты

Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад

Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Игромания.ру вчера в 13:00
Политика

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
Интерфакс вчера в 13:35
Происшествия

Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей

Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку.
Вести.Ru вчера в 07:04
Фигурное катание

Туктамышева исполнила четверной на тренировке на чемпионате России

Sport24.ru 00:47
Хоккей

Закрытие трансферного окна в КХЛ. Всё о главных сделках сезона-2019/20, онлайн

Продолжаем поиски, до последней секунды трансферного окна.
Чемпионат 00:00
Единоборства

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия вчера в 12:26
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости вчера в 09:11
Футбол

Эден Азар отказался от перехода в «Баварию» из-за брата

Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти в «Баварию», но отказался от этого варианта, чтобы не мешать карьере брата Торгана, выступающего за дортмунскую «Боруссию».
Sport24.ru 01:36
Энергетика

Казахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

Казахстан достиг устной договоренности с российской нефтетранспортной компанией «Транснефть» о будущих поставках казахстанского черного золота в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное