Политика
REGNUMМэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Экономика
Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб
Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Авто
УАЗ продлит зимние каникулы до 10 февраля
Технологическая цепочка завода поэтапно будет запущена в обычный штатный режим с 10 февраля.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились
Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Единоборства
Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым»
Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Футбол
Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил: «Ничего личного»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, при каких обстоятельствах решил взять 10-й номер в московском клубе.
Экономика
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
Футбол
Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Армия и оружие
Россия, Китай и Иран сегодня начнут совместные военно-морские учения
Здоровье
Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.