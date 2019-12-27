Политика
REGNUMМэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Происшествия
Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Космос
Почему корабль Boeing не долетел до МКС и насколько это плохо
Технологии
В Красноярске создали еще одну систему мониторинга атмосферы
Общество
Зрители догадались, почему Кевина из «Один дома» не взяли с собой
На сайте Reddit пользователь с ником yessyussy разместил пост, в котором объяснил, почему Кевина из фильма "Один дома" забыли родители.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Экономика
«Максидом» планирует купить сеть Castorama
После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Здоровье
В Ульяновской области оклады в структуре заработной платы медработников планируют увеличить до 55%
По поручению губернатора уже в следующем году планируется утверждение нормативно-правовой базы в части увеличения оклада в структуре заработной платы до 55%.
Энергетика
Нефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Наука
В Израиле обнаружили древнейшую дамбу
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Политика
Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона
Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Технологии
Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры
Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Общество
В США рассекретят материалы, из-за которых ввели санкции против Дерипаски
Все документы, послужившие основанием для введения санкций США против российского бизнесмена Олега Дерипаски, обещали рассекретить в минфине США, заявил адвокат Алексей Мельников.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Армия и оружие
Американцы заблокировали российский военный патруль в Сирии
Российский военный патруль из семи транспортных средств был задержан американцами в сельской местности Габшаш.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.
Гаджеты
Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10
Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, процитировал этого блогера, согласившись с ним и подтвердив, что аккумуляторы для Xiaomi Mi 10 будут иметь емкость не менее 4500 мА•ч.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.