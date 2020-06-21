Общество
Московский КомсомолецМэр Калуги вступился за школьниц, танцевавших в фонтане у мемориала
Врио главы Калуги Дмитрий Денисов заявил, что не усматривает в действиях школьниц, купавшихся в фонтане у мемориала Победы, мотивов оскорбить кого-либо.
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Градоначальник Калуги вступился за купающихся на площади Победы девушек
Московский Комсомолец Калуга09:27
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