Общество
РИА НовостиМэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
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Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого
Комсомольская правда - Кемерово02:34
Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели за 18 миллионов
Газета Кемеровавчера в 23:00
Илья Середюк объяснил высокую цену главной кемеровской ёлки
Московский комсомолец Кузбассвчера в 23:05
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