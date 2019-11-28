Общество
ИзвестияМэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Кемерово обновляется, поэтому у города должна была появиться высокотехнологичная ель. Так сити-менеджер Илья Середюк объяснил журналистам покупку новогоднего дерева для центральной площади почти за 18 млн рублей.
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Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели за 18 миллионов
Газета Кемеровавчера в 23:00
Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого
Комсомольская правда - Кемерово02:34
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