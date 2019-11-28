Кемерово обновляется, поэтому у города должна была появиться высокотехнологичная ель. Так сити-менеджер Илья Середюк объяснил журналистам покупку новогоднего дерева для центральной площади почти за 18 млн рублей.

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