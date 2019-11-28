Общество

ИзвестияИзвестияМэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Кемерово обновляется, поэтому у города должна была появиться высокотехнологичная ель. Так сити-менеджер Илья Середюк объяснил журналистам покупку новогоднего дерева для центральной площади почти за 18 млн рублей.
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Мэр Кемерово рассказал, сколько прослужит елка за 18 миллионов рублей

РИА Новости05:50

Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели за 18 миллионов

Газета Кемеровавчера в 23:00

Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого

Комсомольская правда - Кемерово02:34

Середюк объяснил, почему в Кемерово купили такую дорогую ёлку

ВашГород.ру02:10

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

ТАСС01:32

Стало известно, кому отдали старую кемеровскую ель

Сибдепо00:08

Мэр Кемерова рассказал, сколько простоит новогодняя елка за 18 млн рублей

Газета.Ru05:23
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Коммерсантъ вчера в 15:36
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«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
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В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Lenta.ru 01:58
Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
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В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

Lenta.ru 05:18
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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
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Организаторы показали логотип Евровидения-2020

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
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На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

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Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.
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Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
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Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды

Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).
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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru вчера в 16:36
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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на Парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.
РИА Новости 03:46
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

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Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества.
РБК 04:13
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Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
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Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
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Казань признана лидером по качеству жизни в России

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Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
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Российский политик
Российский управленец, политик, глава города Кемерово с 30 сентября 2016 года.
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