Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей. Ранее местные СМИ сообщали, что город заплатил почти 18 миллионов рублей за новогоднюю ель, которая украшает главную площадь Кемерово.

с чего всё началось

Ранее местные СМИ сообщали, что город заплатил почти 18 миллионов рублей за новогоднюю ель, которая украшает главную площадь Кемерово. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию жителей Кемерово и Кузбасса.

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

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