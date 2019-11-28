Общество
РИА НовостиМэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Ранее местные СМИ сообщали, что город заплатил почти 18 миллионов рублей за новогоднюю ель, которая украшает главную площадь Кемерово. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию жителей Кемерово и Кузбасса.
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с чего всё началось
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей. Ранее местные СМИ сообщали, что город заплатил почти 18 миллионов рублей за новогоднюю ель, которая украшает главную площадь Кемерово.РИА Новости00:49
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Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого
Комсомольская правда - Кемерово02:34
Илья Середюк объяснил высокую цену главной кемеровской ёлки
Московский комсомолец Кузбассвчера в 23:05
Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели за 18 миллионов
Газета Кемеровавчера в 23:00
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