Общество
Газета.RuМэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
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Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого
Комсомольская правда - Кемерово02:34
Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели за 18 миллионов
Газета Кемеровавчера в 23:00
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Вашингтон
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