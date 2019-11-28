Общество

Газета.RuГазета.RuМэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

РИА Новости05:50

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

ТАСС01:32

Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого

Комсомольская правда - Кемерово02:34

Середюк объяснил, почему в Кемерово купили такую дорогую ёлку

ВашГород.ру02:10

Мэр Кемерово считает оправданной установку новогодней елки за 18 млн руб

Газета.Ru07:11

Стало известно, кому отдали старую кемеровскую ель

Сибдепо00:08

Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели за 18 миллионов

Газета Кемеровавчера в 23:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Вашингтон
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В России введен ГОСТ для классических автомобилей

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Газета.Ru вчера в 13:28
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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OvideO.ru вчера в 13:25
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Молодой актёр Павел Табаков встал на сторону своей коллеги Кристины Асмус, против которой развернулась ожесточенная травля после её съемок в фильме «Текст».
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Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
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Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
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Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
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Сцена из спектакля «Война близко» Три спектакля «Театра.doc» – «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» – проверят на наличие антироссийской пропаганды.
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Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Илья Владимирович Середюк
Российский политик
Российский управленец, политик, глава города Кемерово с 30 сентября 2016 года.
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