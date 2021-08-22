В Minecraft появились реалистичные текстуры, но они несовместимы с RTX-версией

На сайте Nexusmods мододел выпустил пак реалистичных текстур в 1К-разрешении для Minecraft — всего было переработано 72 блока, но графика в игре до сих пор имеет аутентичный вид.