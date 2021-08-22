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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать Ангелу Меркель

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая 22 августа должна приехать с визитом на Украину.
Lenta.ru
Позднее немецкое правительство сообщило, что канцлер Германии 20 августа планирует посетить Россию для встречи с Путиным, после чего приедет в Киев.
РБК
Ангела Меркель во время сегодняшнего визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ
20 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и Меркель.
Известия

Подробнее о событии

Ангела Меркель посетила Киев
Российская газетавчера в 10:46
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать Ангелу Меркель
Lenta.ruвчера в 05:40
Мэр Киева Кличко пожаловался на охрану, которая не пропустила его встречать Меркель в аэропорту
РИА Новостивчера в 05:25
Кличко не пустили в аэропорт Киева встречать Меркель
Телеканал 360°вчера в 05:37
Кличко заявил, что его не пустили в аэропорт встречать Меркель
ТАССвчера в 05:29
Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
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