Lenta.ruМэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать Ангелу МеркельМэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая 22 августа должна приехать с визитом на Украину.Lenta.ruПозднее немецкое правительство сообщило, что канцлер Германии 20 августа планирует посетить Россию для встречи с Путиным, после чего приедет в Киев.РБКАнгела Меркель во время сегодняшнего визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.Коммерсантъ20 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и Меркель.ИзвестияЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаLife.ruPiter.tvНТВТВ ЦентрИзвестияРЕН ТВSmotrim.ruСлово и ДелоiReactorЦарьградЭкономика сегодняРоссийская газетаРосбалтСпортКППолитическая ЭкспертизаНовостной фронтРИА ТВОИ НовостиПолитРоссияВечерняя МоскваНациональная служба новостейПрофильНовые ИзвестияГазета.RuПодробнее о событииАнгела Меркель посетила КиевРоссийская газетавчера в 10:46Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать Ангелу МеркельLenta.ruвчера в 05:40Мэр Киева Кличко пожаловался на охрану, которая не пропустила его встречать Меркель в аэропортуРИА Новостивчера в 05:25Кличко не пустили в аэропорт Киева встречать МеркельТелеканал 360°вчера в 05:37Кличко заявил, что его не пустили в аэропорт встречать МеркельТАССвчера в 05:29Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать МеркельГазета.Ruвчера в 05:37Кличко не пустили в киевский аэропорт встречать МеркельИнтерфаксвчера в 05:02Показать ещёОценить1,1KПоделиться