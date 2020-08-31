Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 31 августа. Мэр заявил, что соблюдал масочный режим и дистанцию, пользовался антисептиками, но тем не менее вирус его «где-то подкараулил».