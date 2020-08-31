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Известия

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 31 августа. Мэр заявил, что соблюдал масочный режим и дистанцию, пользовался антисептиками, но тем не менее вирус его «где-то подкараулил».В источнике
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РИА Новости

Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19

РИА Новости09:50
RT на русском

Мэр Краснодара заболел коронавирусом

RT на русском09:20
КП - Кубань

«Коварная болезнь»: Мэр Краснодара заразился коронавирусом

КП - Кубань09:03
Живая Кубань

Мэр Краснодара заболел коронавирусом (ВИДЕО)

Живая Кубань09:13
ТАСС

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

ТАСС09:07
Кубанские новости

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Кубанские новости09:04
Свободные Медиа

Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Свободные Медиа09:16

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБК10:59
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Опубликован тизер продолжения «Призраков дома на холме» от Netflix

Потоковый сервис Netflix представил тизер продолжения сериала "Призраки дома на холме", который получил название "Призраки поместья Блай" В основу сериала легла повесть Генри Джеймса "Поворот винта".
Культуромания11:09
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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