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Известия
Известия

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 31 августа. Мэр заявил, что соблюдал масочный режим и дистанцию, пользовался антисептиками, но тем не менее вирус его «где-то подкараулил».В источнике
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РИА Новости

Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19

РИА Новости09:50
RT на русском

Мэр Краснодара заболел коронавирусом

RT на русском09:20
Кубанские новости

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Кубанские новости09:04
Живая Кубань

Мэр Краснодара заболел коронавирусом (ВИДЕО)

Живая Кубань09:13
ТАСС

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

ТАСС09:07
Свободные Медиа

Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Свободные Медиа09:16
КП - Кубань

«Коварная болезнь»: Мэр Краснодара заразился коронавирусом

КП - Кубань09:03

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Исполнитель роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсен Эклс выложил на своей официальной странице в Instagram трогательное видео, в котором он анонсировал завершение проекта.
Popcornnews.ru08:22

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Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Газета.Ru13:30
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