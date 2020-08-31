Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом
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У мэра Краснодара Евгения Первышова выявлен коронавирус, политик госпитализирован. Первышов отметил, что соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками, однако избежать этой напасти ему не удалось, пишет РИА Новости.В источнике
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