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Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

У мэра Краснодара Евгения Первышова выявлен коронавирус, политик госпитализирован. Первышов отметил, что соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками, однако избежать этой напасти ему не удалось, пишет РИА Новости.В источнике
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0: мэр Краснодара госпитализирован с COVID-19

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Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

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