Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками — тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил», — написал мэр.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19

РИА Новости09:50
ТАСС

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

ТАСС09:07
Свободные Медиа

Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Свободные Медиа09:16
Живая Кубань

Мэр Краснодара заболел коронавирусом (ВИДЕО)

Живая Кубань09:13
RT на русском

Мэр Краснодара заболел коронавирусом

RT на русском09:20
Кубанские новости

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Кубанские новости09:04
КП - Кубань

«Коварная болезнь»: Мэр Краснодара заразился коронавирусом

КП - Кубань09:03

Установлен главный виновник воспаления в кишечнике

Обнаружены клетки, ответственные за воспалительные болезни кишечника, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Наук давно известно, что главными виновниками большинства заболеваний являются Т-киллеры – поврежденные клетки иммунной системы.
Уфимские Заметки09:08
11

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
885

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
33