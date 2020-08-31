Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом
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Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками — тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил», — написал мэр.В источнике
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