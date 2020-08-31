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Известия

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 31 августа. Мэр заявил, что соблюдал масочный режим и дистанцию, пользовался антисептиками, но тем не менее вирус его «где-то подкараулил».В источнике
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КП - Кубань

0: мэр Краснодара госпитализирован с COVID-19

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РИА Новости

Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19

РИА Новостивчера в 09:50
ТАСС

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

ТАССвчера в 09:07
Свободные Медиа

Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Свободные Медиавчера в 09:16
Живая Кубань

Мэр Краснодара заболел коронавирусом (ВИДЕО)

Живая Кубаньвчера в 09:13
Юга.ру

Мэр Краснодара в отпуске попал в больницу с COVID-19

Юга.рувчера в 09:38
Кубанские новости

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Кубанские новостивчера в 09:04