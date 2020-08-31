Нуждающиеся семьи Кубани получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 млрд руб на ежемесячные выплаты на детей возрасте от 3 до 7 лет.