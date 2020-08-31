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Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

У мэра Краснодара Евгения Первышова выявлен коронавирус, политик госпитализирован. Первышов отметил, что соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками, однако избежать этой напасти ему не удалось, пишет РИА Новости.В источнике
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Кубанские новости

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Кубанские новостивчера в 09:04
RT на русском

Мэр Краснодара заболел коронавирусом

RT на русскомвчера в 09:20
Свободные Медиа

Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Свободные Медиавчера в 09:16
Живая Кубань

Мэр Краснодара заболел коронавирусом (ВИДЕО)

Живая Кубаньвчера в 09:13
ТАСС

Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

ТАССвчера в 09:07
РИА Новости

Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19

РИА Новостивчера в 09:50
КП - Кубань

«Коварная болезнь»: Мэр Краснодара заразился коронавирусом

КП - Кубаньвчера в 09:03

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:46
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.рувчера в 11:07