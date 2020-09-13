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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Из-за пожара в многоэтажке в Краснодаре без жилья остались 64 семьи

Пожар в многоэтажном доме в Краснодаре сильно повредил 64 квартиры. Жильцов временно разместили в одном из отелей города. При необходимости жителям выделят дополнительные номера и в других отелях.В источнике
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РИА Новости

Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме

РИА Новости02:56
Кубанские новости

После пожара в 8-этажном доме по улице Российской в Краснодаре введен локальный режим ЧС

Кубанские новости06:26
Кубань 24

В горевшей в Краснодаре многоэтажке начнут демонтировать опасные конструкции

Кубань 2404:49
Администрация и Дума Краснодара

Руководителем ликвидации ЧС по ул. Российской в Краснодаре назначен заместитель главы Андрей Дорошев

Администрация и Дума Краснодара08:02
Россия.Кубань

Режим ЧС ввел глава Краснодара из-за пожара на Российской (обновлено)

Россия.Кубань02:45
ТАСС

В Краснодаре из-за крупного пожара ввели локальный режим ЧС

ТАСС02:30
КП - Кубань

Жильцам сгоревшего в Краснодаре дома выплатят компенсации

КП - Кубань03:23

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио глава региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом, у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM08:52

Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

В Ростове-на-Дону член КПРФ напал на главу участковой комиссии

Из подробностей происшествия известно, что нападавшим был представитель партии КПРФ (Коммунистическая партия РФ), а предметом недовольства стал отказ на просьбу войти в состав участковой избирательной комиссии.
Южный Федеральный08:26
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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