ИнтерфаксМэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взяткиПо сообщению Следственного комитета России по Краснодарскому краю, мэр города обвинён в получении крупной взятки.ГЛАС.RUВ Следственном комитете сообщили, что в 2018 году Алексеенко, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей.Свободная Пресса43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара 17 ноября.Lenta.ruСейчас с Алексеенко работает следователь, в администрации города идут обыски.Life.ruЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24НТВРЕН ТВМИР 24Smotrim.ruРБККомсомольская правдаИзвестия93.ruЯсноКП - КубаньРЕН ТВУтренний ЮгThe Moscow PostСусанинНовый ДеньРусская ПланетаКМВ НовостиЮгополисНародные новостиПолитика СегодняЮга.руИнфоросИзвестияПодробнее о событииСК показал видео с задержанным по делу о взятке ружьем мэром КраснодараРБК07:11В СК заявили о задержании мэра Краснодара Андрея АлексеенкоRT на русском06:17Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взяткиИнтерфакс04:26Задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара Алексеенко показали на видеоРИА Новости07:06Хронология уголовных дел в отношении глав российских административных центровТАСС08:00Мэр Краснодара Алексеенко получил в качестве взятки двуствольное ружье Perazzi High TechLenta.ru07:55СКР раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного против мэра КраснодараZnak.com05:07Показать ещёОценить1,3KПоделиться