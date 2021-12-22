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Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

По сообщению
 Следственного комитета России по Краснодарскому краю, мэр города обвинён в получении крупной взятки.
ГЛАС.RU
В Следственном комитете сообщили, что в 2018 году Алексеенко, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Свободная Пресса
43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара 17 ноября.
Lenta.ru
Сейчас с Алексеенко работает следователь, в администрации города идут обыски.
Life.ru

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