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Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

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Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил
 Следственный комитет.
РБК
Правоохранители считают, что три года назад Алексеенко через посредника получил «взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка одного миллиона 600 тысяч рублей», сообщила пресс-служба СКР.
Daily
43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара 17 ноября.
Lenta.ru
Сейчас с Алексеенко работает следователь, в администрации города идут обыски.
Life.ru

Подробнее о событии

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