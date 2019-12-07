Общество
РИА НовостиМэр Липецка прокомментировала видео с матом
Видео, на котором, женский голос, ведущий съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети вечером в пятницу. Сообщалось, что якобы так глава администрации Липецка Евгения Уваркина инспектировала парк города.
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с чего всё началось
По словам Терехова, о проверке заявил оппозиционный депутат, и это только его предположение. В ролике Евгения Уваркина снимает оставленную строительную технику и пустой парк.Говорит Москва03:59
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Число жертв пожара в колледже в Одессе выросло до восьми
Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что число погибших в пожаре в городском колледже возросло до восьми.
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Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
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Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Общество
В Steam выйдет симулятор Иисуса Христа
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
Биатлон
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Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Футбол
Ари: «Судьи допустили ошибку, повлиявшую на результат»
Судьям надо проанализировать работу, потому что была ошибка, повлиявшая на результат.
Общество
Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
Общество
Запашный объяснил свои слова о желании «покрошить» фанатов
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный объяснил, что его слова о желании "покрошить" фанатов касались тех, кто "беспределит на стадионах, начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины".
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при
Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Google внесет запрет на установку взломанных приложений на Android
Именно использование сторонних ресурсов помогало пользователям устанавливать взломанный софт.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Авто
На продажу выставлен микроавтобус ЗИЛ-3207
Редкий микроавтобус, который был создан еще в период СССР, выставлен на продажу. Речь идет о модели ЗИЛ-3207 1992 года выпуска.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
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Роскачество составило новый рейтинг наушников
Роскачество протестировало последние модели наушников образца 2018 и 2019 годов, обновив рейтинг гаджетов.