По словам Терехова, о проверке заявил оппозиционный депутат, и это только его предположение. В ролике Евгения Уваркина снимает оставленную строительную технику и пустой парк.

с чего всё началось

Видео, на котором, женский голос, ведущий съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети вечером в пятницу. Сообщалось, что якобы так глава администрации Липецка Евгения Уваркина инспектировала парк города.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Игры В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.

Общество Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар» Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

Общество Запашный объяснил свои слова о желании «покрошить» фанатов Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный объяснил, что его слова о желании "покрошить" фанатов касались тех, кто "беспределит на стадионах, начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины".

Армия и оружие Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.

Авто На продажу выставлен микроавтобус ЗИЛ-3207 Редкий микроавтобус, который был создан еще в период СССР, выставлен на продажу. Речь идет о модели ЗИЛ-3207 1992 года выпуска.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Политика Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.