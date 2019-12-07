Общество
РИА НовостиМэр Липецка прокомментировала видео с матом
Видео, на котором, женский голос, ведущий съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети вечером в пятницу. Сообщалось, что якобы так глава администрации Липецка Евгения Уваркина инспектировала парк города.
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с чего всё началось
По словам Терехова, о проверке заявил оппозиционный депутат, и это только его предположение. В ролике Евгения Уваркина снимает оставленную строительную технику и пустой парк.Говорит Москва03:59
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Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
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На Украине объявили о подготовке марша на Крым
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В России захотели выровнять зарплаты учителей
В Совфеде предложили решить проблему перепадов в окладах российских учителей, но для осуществления этой идеи необходимо создать общую для страны систему оплаты труда.
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Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Общество
Россиянам разрешили не получать новый документ на автомобиль
Как отметил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, рассчитать показатель экологичности для нового обязательного документа на автомобиль будет проблематично, а председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что этот документ бессмысленный.
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Популярный российский врач Александр Мясников считает сладкую газированную воду самым вредным продуктом для детей.
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области
В Пензенской области при столкновении грузового автомобиля и автобуса пострадали 10 человек.
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Ученые нашли новую причину рака
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Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.