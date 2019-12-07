По словам Терехова, о проверке заявил оппозиционный депутат, и это только его предположение. В ролике Евгения Уваркина снимает оставленную строительную технику и пустой парк.

с чего всё началось

Видео, на котором, женский голос, ведущий съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети вечером в пятницу. Сообщалось, что якобы так глава администрации Липецка Евгения Уваркина инспектировала парк города.

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