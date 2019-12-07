Общество

РИА НовостиРИА НовостиМэр Липецка прокомментировала видео с матом

Видео, на котором, женский голос, ведущий съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети вечером в пятницу. Сообщалось, что якобы так глава администрации Липецка Евгения Уваркина инспектировала парк города.
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с чего всё началось

В пресс-службе администрации Липецка объяснили появление нецензурного видео мэра города

По словам Терехова, о проверке заявил оппозиционный депутат, и это только его предположение. В ролике Евгения Уваркина снимает оставленную строительную технику и пустой парк.
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Мэр Липецка Уваркина объяснила свое видео с матом из парка

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