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Мэр Лондона заявил, что жители Великобритании могут остаться зимой без еды и отопления

Мэр Лондона Садик Хан в Twitter призвал правительство Великобритании ограничить рост цен на энергоресурсы, иначе жители страны не смогут себе позволить зимой ни отопления, ни еды.
RT на русском
Мэр Лондона также привёл статистику агентства Bloomberg, согласно которой средний счёт за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический максимум.
RT на русском
Уровень инфляции в стране по итогам июля увеличился до 10,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за 40 лет.
НТВ
Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
РИА Новости

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