Журналисты издания подали официальный запрос в офис, получили список из 46 советников высшего руководства Украины, однако Арестовича там не нашли — утверждается, что его фамилии нет среди штатных и внештатных советников.
Попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко совершена в субботу у въезда в городской зоопарк, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".