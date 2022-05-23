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Мэр Львова назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине

Мэр Львова Андрей Садовой назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине.
RT на русском
Соцсеть скрыла от других пользователей посты, в которых Садовой использовал слово «москаль», объяснив решение правилами, направленными против разжигания ненависти.
РБК
Сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале прокомментировал заявление украинского мэра следующими словами: «Вашей русофобии достаточно для полной, тотальной денацификации».
ФедералПресс
Такого же мнения придерживается постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич, по словам которого Специальная мониторинговая миссия в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею.
РИА Новости

Подробнее о событии

Мэр Львова назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине
RT на русском12:13
Мэр Львова Садовой заявил, что русофобия на Украине по-прежнему «недостаточна»
Комсомольская правда11:38
Мэр Львова Садовой назвал русофобию на Украине по-прежнему недостаточной
РИА Новости11:01
Мэр Львова Андрей Садовой назвал русофобию на Украине все еще недостаточной
Lenta.ru11:30
Мэр Львова заявил о недостаточно высокой русофобии на Украине
Московский Комсомолец11:27
Мэр Львова: «Наша русофобия все еще недостаточна»
Общественная служба новостей11:20
Мэр Львова Садовой пожаловался на «недостаточную русофобию»
Газета.Ru11:36

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