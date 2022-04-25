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Мэр Мариуполя Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать «Азовсталь»

Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь».
RT на русском
Также Иващенко сообщил, что Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и предприятия "Азовмаш", вероятнее всего, будут восстановлены.
Газета.Ru
Бои на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе начались в начале марта.
Газета.Ru
Российское командование отказалось от штурма комплекса, но установило контроль по периметру.
Lenta.ru

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Мэр Мариуполя Константин Иващенко: комбинат «Азовсталь» не будет восстановлен
РБК09:41
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать
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