По версии следователей, в начале апреля 2022 года в Мариуполе военные ВСУ из войсковой части А-2777 36 бригады морской пехоты остановили супругов из мирного населения, ехавших на велосипеде мимо блокпоста.
Задержанные по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева планировали убить журналистов ВГТРК Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Евгения Попова, сообщил один из фигурантов дела.
Министерство юстиции Украины и офис главы государства Владимира Зеленского создали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их направят на компенсацию убытков в связи с российской спецоперацией, заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов.