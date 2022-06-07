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Мэр Мелитополя Данильченко: началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя (Запорожская область) Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.
РИА Новости
Также Данильченко сообщила о визите первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в город.
РИА Новости
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
РИА Новости
Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.
KM.ru

Подробнее о событии

Запорожский Мелитополь заявил о начале подготовки к референдуму
Интерфаксвчера в 15:08
В Мелитополе начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ
URA.Ruвчера в 15:37
Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму о присоединении к РФ
ТАССвчера в 15:17
Мэр Мелитополя заявила о подготовке к референдуму о присоединении к России
Газета.Ruвчера в 16:49
Мэр Мелитополя Данильченко: началась подготовка к референдуму о воссоединении с Россией
Lenta.ruвчера в 15:07
Мэр Мелитополя Данильченко: началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России
РИА Новостивчера в 14:59
Мэр Мелитополя: мы начинаем готовиться к референдуму о вхождении в состав РФ
Радио Sputnikвчера в 14:44

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