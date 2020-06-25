Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваМэр Москвы: Объем тестирования на коронавирус в столице не снижается

Объем тестирования на коронавирус в Москве не уменьшается, несмотря на снижение количества выявленных заболевших. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Мэр Москвы: за неделю количество больных COVID-19 снизилось на 37 процентов

Вести.Ru11:30

Количество выявляемых случаев коронавируса в Москве снизилось на 37% за неделю

ТАСС11:29

Собянин заявил, что картиной ситуации с COVID-19 манипулировать нельзя

РИА Новости11:14

Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снизилось на 37% за неделю – Собянин

Москва 2411:12

Мэр Москвы: Объем тестирования на коронавирус в столице не снижается

Агентство Москва11:17

Сергей Собянин: Число тестов на коронавирус в Москве остается прежним

Вечерняя Москва11:30

Сергей Собянин заявил о снижении числа выявляемых случаев COVID-19 в Москве

Говорит Москва11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

РИА Новости 17:54
5,9K
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
157
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
230
Общество

В Steam началась летняя распродажа

В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
2
Происшествия

Зеленский вручил первые сертификаты на жилье для пострадавших от взрыва дома в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выдал сертификаты на первые 12 квартир для жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв.
Украина.ру 13:43
Общество

Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО

Операторы обратились к президенту и премьер-министру с просьбой пересмотреть правила техосмотра, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 06:36
107
Музыка

Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

В реинкарнированном треке в основном звучит голос Давида, Серёгу можно услышать лишь в припеве.
News.ru 13:50
4
Шоу-бизнес

Джиган подарил Оксане Самойловой браслет за 6 млн рублей

Недавно рэпер подарил жене браслет за 6 млн рублей, купленный в бутике Mercury.
Актуальные Новости 04:49
24
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

РБК 07:42
57
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
7
Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
6
Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК 16:40
119
Общество

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС 17:14
1K
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
70
Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
33
Общество

Названо максимальное количество съеденной черешни в день

Московский Комсомолец 14:57
4
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
18
Интернет

В «Google Фото» появилась карта с местами съемки

Вести.Ru 14:49
Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
14
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
961
Кино

Компания Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова

News.ru 23 июня в 04:02
20
Общество

Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском 16:59
1
Политика

Трамп назвал Болтона маньяком и упрекнул его в желании развязать войну

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы "бомбить людей".
ТАСС 20:56
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
605
Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
179
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
323
Происшествия

В Якутии рабочий предприятия угнал грузовик и совершил ДТП

Проводится проверка, - сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
SakhaPress.ru 21:44
Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное