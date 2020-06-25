Объем тестирования на коронавирус в Москве не уменьшается, несмотря на снижение количества выявленных заболевших. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы: Объем тестирования на коронавирус в столице не снижается

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