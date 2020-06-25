Коронавирус
Агентство МоскваМэр Москвы: Объем тестирования на коронавирус в столице не снижается
Объем тестирования на коронавирус в Москве не уменьшается, несмотря на снижение количества выявленных заболевших. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости 17:54
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Происшествия
Зеленский вручил первые сертификаты на жилье для пострадавших от взрыва дома в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский выдал сертификаты на первые 12 квартир для жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв.
Украина.ру 13:43
Общество
Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО
Операторы обратились к президенту и премьер-министру с просьбой пересмотреть правила техосмотра, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 06:36
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
В реинкарнированном треке в основном звучит голос Давида, Серёгу можно услышать лишь в припеве.
News.ru 13:50
Шоу-бизнес
Джиган подарил Оксане Самойловой браслет за 6 млн рублей
Недавно рэпер подарил жене браслет за 6 млн рублей, купленный в бутике Mercury.
Актуальные Новости 04:49
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС 17:14
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Названо максимальное количество съеденной черешни в день
Московский Комсомолец 14:57
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
Интернет
В «Google Фото» появилась карта с местами съемки
Вести.Ru 14:49
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Кино
Компания Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова
News.ru 23 июня в 04:02
Общество
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском 16:59
Политика
Трамп назвал Болтона маньяком и упрекнул его в желании развязать войну
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы "бомбить людей".
ТАСС 20:56
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
В Якутии рабочий предприятия угнал грузовик и совершил ДТП
Проводится проверка, - сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
SakhaPress.ru 21:44
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском 21:35