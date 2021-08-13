Будьте в Плюсе

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все ограничения на посещение зоопарков

В Москве отменяется обязательное требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций.
URA.Ru
В Москве сняли часть антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости
В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус.
Ведомости
Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную "удаленку " и ограничения в зоопарках
РИА Новости03:31
В Москве отменено требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников
Глас Народа03:14
Собянин отметил снижение числа госпитализаций с COVID-19 благодаря вакцинации
RT на русском04:10
В Москве отменили требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников
Главный региональный03:02
Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников
Москва 2402:59
В Москве число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с июнем
ТАСС03:24
Сергей Собянин отменил ряд санитарных ограничений благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:15

Интересное