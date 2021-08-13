Lenta.ruМэр Москвы Сергей Собянин отменил все ограничения на посещение зоопарковВ Москве отменяется обязательное требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций.URA.RuВ Москве сняли часть антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.РИА НовостиВ то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус.ВедомостиСохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.КоммерсантъЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТВ ЦентрМИР 24Дума ТВБлокнот.руБирюлево ВосточноеНовости. ЗябликовоThe Moscow PostЦарицынский вестникУтроNewsИнфо24Народные новостиЧертаново ЮжноеКаретный рядЭкономика сегодняREGNUMРЕН ТВРоссийская газетаРосбалтЩербинский ВестникЪПодробнее о событииМэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную "удаленку " и ограничения в зоопаркахРИА Новости03:31В Москве отменено требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудниковГлас Народа03:14Собянин отметил снижение числа госпитализаций с COVID-19 благодаря вакцинацииRT на русском04:10В Москве отменили требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудниковГлавный региональный03:02Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудниковМосква 2402:59В Москве число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с июнемТАСС03:24Сергей Собянин отменил ряд санитарных ограничений благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в МосквеОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы03:15Показать ещёОценить719Поделиться