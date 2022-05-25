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Мэр Москвы Собянин объявил амнистию за нарушение антиковидных мер в столице с 1 июня

О ковидной амнистии объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге
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Lenta.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»: власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушения ковидных ограничений и выплатят субсидии компаниям и жителям города для компенсации уже уплаченных штрафов.
Ведомости
Всего столичные власти планируют прекратить взыскание или вернуть порядка 13,6 млрд руб.
Газета.Ru
Для получения субсидий нужно обратиться в центры «Мои документы» до 31 декабря 2022 года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Сергей Собянин рассказал о ковидной амнистии
Глас Народа02:00
Собянин объявил о «ковидной амнистии» в Москве
Интерфакс02:12
Собянин объявил ковидную амнистию
RT на русском02:10
Мэр Москвы Собянин объявил амнистию за нарушение антиковидных мер в столице с 1 июня
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»
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