Lenta.ruМэр Москвы Собянин: один человек погиб в результате урагана, еще десять в больницахВ Москве в результате непогоды погиб один человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Lenta.ruВ своем Telegram-канале Собянин сообщил, что в столице уже на протяжении нескольких дней бушуют ураганы, грозы и штормовые порывы ветра.Московский КомсомолецСобянин подчеркнул, что городские службы принимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.RT на русскомВ столичном главке МЧС предупреждают, что непогода, сопровождающаяся порывами ветра до 23 м/с, мощными ливнями и градом, продлится до конца суток.ФедералПрессЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruRT на русскомMASHРЕН ТВРБКТелеканал 360°Комсомольская правдаАргументы и ФактыГЛАС.RUФАНСиб.фмРосбалтCT newsЦарьградТК ЗвездаПодробнее о событииСобянин сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших из-за непогоды в МосквеRT на русском15:02Собянин сообщил о погибшем и пострадавших из-за непогоды в МосквеРБК12:57Один человек погиб из-за непогоды в МосквеИнтерфакс12:22В результате непогоды в Москве погиб человекФонтанка.Ру12:44Мэр Москвы Собянин: один человек погиб в результате урагана, еще десять в больницахLenta.ru12:29Мэр Москвы Собянин сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ураганаРИА Новости12:55Собянин сообщил о 10 пострадавших и одном погибшем из-за урагана в МосквеРЕН ТВ12:16Показать ещёОценить1KПоделиться