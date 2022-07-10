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Мэр Москвы Собянин: один человек погиб в результате урагана, еще десять в больницах

В Москве в результате непогоды погиб один человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
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Lenta.ru
В своем Telegram-канале Собянин сообщил, что в столице уже на протяжении нескольких дней бушуют ураганы, грозы и штормовые порывы ветра.
Московский Комсомолец
Собянин подчеркнул, что городские службы принимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.
RT на русском
В столичном главке МЧС предупреждают, что непогода, сопровождающаяся порывами ветра до 23 м/с, мощными ливнями и градом, продлится до конца суток.
ФедералПресс

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РБК12:57
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Интерфакс12:22
В результате непогоды в Москве погиб человек
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Мэр Москвы Собянин: один человек погиб в результате урагана, еще десять в больницах
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