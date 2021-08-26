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Мэр Москвы Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса

Власти Москвы расширят перечень приоритетных отраслей, имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
РИА Новости
Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
"Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученным ими с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту", — добавили в мэрии.
РИА Новости
За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек.
ТАСС

С чего всё началось

В пресс-службе Сергея Собянина и правительства Москвы сообщили, что для столичных компаний доступны следующие виды деятельности: предоставление в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды, собственного недвижимого имущества и собственного движимого имущества, а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий, сообщили на сайте
 газеты «Южные горизонты».

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