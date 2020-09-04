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Газета.Ru
Газета.Ru

Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса

Мэру Москвы Сергею Собянину сделали прививку от коронавируса, чтобы подтвердить эффективность российской вакцины. По словам градоначальника, чувствует он себя нормально, серьезных последствий от прививки он не почувствовал. Ранее вакцину опробовал на себе глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение <…> и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — привела слова Собянина пресс-служба Кремля
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Телеканал 360°05:19
Подробнее о событии
Агентство Москва

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально

Агентство Москва05:23
ТАСС

Собянин сделал прививку от коронавируса

ТАСС05:45
РБК

Собянин сделал прививку от коронавируса

РБК05:33
RT на русском

Собянин сделал прививку от коронавирса

RT на русском08:17
Интерфакс

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной

Интерфакс05:22
РИА Новости

Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса

РИА Новости05:19
Телеканал 360°

«Чтобы придать тонус коллегам»: Собянин сделал прививку от COVID-19

Телеканал 360°05:19

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
РБК10:54
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

Некоторое время назад Bethesda взяла порты Unity Doom и Doom 2 для консолей и добавила их в программу запуска Bethesda, благодаря чему шутеры 90-х годов работали со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой широкоэкранного режима и меню надстроек, через которое вы могли загружать такие вещи, как Sigil Джона Ромеро в игре.
Astera05:42

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн утратил силу

Отец футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси направил письмо главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, в котором сообщил, что пункт в контракте форварда об отступных в размере 700 миллионов евро не должен применяться, сообщает Marca.
РИА Новости09:06

В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока-2»

Один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2», отложив его на два года.
ТК Звезда10:50
21

На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему

Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.
Российская газета10:12
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